Trallallero | sarà un programma fatto di Abbracci

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tredici spettacoli per un totale di 16 repliche fra i Comuni di Artegna, Tarcento e Gemona del Friuli per un pubblico esigentissimo: quello dei bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Ma non solo, inci sono pure oltre dieci laboratori dedicati al pubblico delle scuole e delle famiglie, un evento espositivo, un contest artistico e la presenza di uno dei principali autori di letteratura per le nuove generazioni: Guido Quarzo, che incontrerà gli studenti delle secondarie di primo grado edisponibile per “tutti” in un incontro pubblico in biblioteca.