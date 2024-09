Simonetti doppietta e prestazione sontuosa | Bravi a ribaltarla

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ Pier Luigia conquistare la copertina nel post gara di Benevento-Juventus Next Gen dove l’ex Ancona ha messo a segno unae tante giocate importanti. Mister Auteri stravede per lui e contro i bianconeri è stato ripagato con unada otto in pagella, complice anche una forma fisica in netto rialzo dopo i problemi fisici accusati dain estate. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa: SENSAZIONI – “Sono felice dei gol e della vittoria. Anche andando sotto siamo stati. Mi è dispiaciuto non fare il ritiro ma ho lavorato tanto per recuperare”. DIFFERENZE – “E’ presto per potere dire cosa c’è di diverso rispetto allo scorso anno. Sono arrivati tanti calciatori nuovi e stiamo creando grande coesione tra di noi”.