Riforma della Rai incardinate sei proposte in commissione | Dobbiamo chiudere entro l’estate

(Di martedì 1 ottobre 2024) SullaRai deboli segnali arrivano dal Parlamento. In Senato, come annunciato nei giorni scorsi, sono stati incardinati sei disegni di legge, depositatati da Fi, M5s, Lega, Pd (due testi) e Avs, quest’ultimo annunciato ma non ancora assegnato. Stando a quanto stabilito dall’European Media Freedom Act, le governance delle emittenti pubbliche devono essere scelte con procedure trasparenti e indipendenti dalla politica. Questo rende automaticamente la dirigenza di viale Mazzini fuori legge: il governo italiano ha tempo fino alla prossima estate per adeguarsi e, nel frattempo, il Parlamento ha continuato con l’elezione dei membri del cda. Una procedura a cui non hanno partecipato solo Pd e Italia viva. Nel frattempo si cerca di far partire la discussione in Parlamento, anche se risulta molto difficile pensare al momento a un’intesa che rispetti la norma voluta da Bruxelles.