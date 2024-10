Riassunto | SLB e ADNOC Drilling stringono una partnership finalizzata a uno sviluppo non convenzionale nel settore petrolifero e del gas

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’accordo accelererà l’ambito iniziale di 144 pozzi non convenzionali per una consegna entro il quarto trimestre 2025 con la possibilità di un numero significativo di ulteriori pozzi nella seconda fase ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato la sigla di un accordo per la creazione di Turnwell Industries LLC OPC (Turnwell), una joint venture fraCompany, SLB e Patterson-UTI che permetterà alle tre imprese di utilizzare innovazioni importantissime nellodi soluzioni IA, di progettazione per la perforazione intelligente, di ingegneria del completamento dei pozzi e di produzione. Il focus della joint venture sarà sull’accelerazione di un programma nonper l’estrazione di petrolio e gas, con un numero iniziale di 144 pozzi il cui completamento è previsto entro la fine del 2025.