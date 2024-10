Replica Sinner-Bu | orario e come vedere in tv semifinale Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jannikcontro Yunchaokete Bu, questa ladell’Atp 500 di. Il tennista altoatesino, che questa settimana prova a difendere il titolo conquistato un anno fa, gioca alle 13:00 italiane (le 19:00 locali) il suo match nella capitale cinese contro il tennista di casa. In palio un posto in finale.E QUANDOLADI-BU Ma per chi si fosse perso la partita in diretta eccopoter rimediare e seguire ladell’azzurro a. Il match verrà alle ore 20:00 su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder di Sky), ma in generale sul canale di riferimento dalle 17:00 di oggi, martedì 1 ottobre, sono previste repliche costanti degli incontri di giornata fino a notte fonda, quindi non sono escluse ulteriori aggiunte in palinsesto.-Bu:in tvAtpSportFace.