Napoli obiettivo Como! Conte prepara la formazione | c’è un solo dubbio

Il Napoli prepara la formazione per il Como, mantenendo il 4-2-4 col Monza: ballottaggio tra Olivera e Spinazzola sulla fascia sinistra. Il Napoli, attuale capolista della Serie A, è pronto a scendere in campo per affrontare il Como venerdì allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico Antonio Conte è determinato a portare a casa una vittoria fondamentale, prima della pausa per le nazionali, per consolidare il primato in classifica e chiudere in bellezza il trittico di partite casalinghe, dopo i successi contro Palermo e Monza. Formazione quasi confermata Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte non ha intenzione di stravolgere la formazione che ha brillato nelle ultime uscite. A eccezione di un unico interrogativo, la squadra dovrebbe rimanere la stessa. L'unico ballottaggio riguarda la corsia sinistra, dove si fronteggiano Olivera e Spinazzola.