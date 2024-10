Musica italiana in lutto addio a Farida Collaborò con Renato Zero e Franco Battiato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

, storica voce del cantautorato italiano, è morta a Taormina all'età di 78 anni dopo una breve malattia. Nata a Catania con il nome di Concetta Gangi, ma di origini egiziane, aveva recentemente conquistato il pubblico partecipando al programma "The Voice Senior". La sua carrierale iniziò negli anni '60, quando incise il suo primo 45 giri nel 1968 con il brano "Su per giù Superman", tratto dalla colonna sonora del film "I tre supermen a Tokyo". Nel 1970ottenne il suo primo successo al Cantagiro con il brano "Pensami stasera", e da lì la sua carriera continuò a crescere. La RCA, una delle più importanti case discografiche dell'epoca, decise di promuoverla all'estero, con grande successo soprattutto in Spagna e nei paesi dell'Est Europa.