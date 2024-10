Lipsia-Juventus Motta | Servirà prestazione completa Vlahovic? Il calcio non è solo segnare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Mi aspetto una bella partita contro una squadra competitiva che gioca bene ae fa una bella pressione. Noi dobbiamo dare continuità al nostro gioco e competere con loro per il controllo della partita e poi quando abbiamo la palla attaccare bene per metterli in difficoltà. Siamo concentrati per fare una buonacon grande rispetto per l’avversario. Si affrontano due squadre che non si mettono indietro cercando di giocare su errore dell’avversario. Per cui dobbiamo fare una, giocare bene aperché in queste partite bisogna utilizzare bene il pallone e fare bene la fase difensiva come fatto fino a oggi affrontando diverse squadre”. Così Thiagoin conferenza alla vigilia di, valida per la seconda giornata di Champions League.