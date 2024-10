Le Vite in scena rassegna teatrale a Casa Bruschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – Leinideata in occasione del 450° anniversario dalla morte a Giorgio Vasari dallaMuseo dell’Antiquariato Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è il nuovo progetto culturale pensato nell’ambito di ‘Officine Vasari’. La, realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze, vede la direzione artistica di Samuele Boncompagni e Chiara Renzi, componenti rispettivamente delle associazioni Noidellescarpediverse e rumorBianc(o). Un viaggioche si svolgerà in cinque settimane partendo dalle celebrivasariane per arrivare poi al mondo del rock passando per quello della fiaba, e che vedrà esibirsi compagnie teatrali tra le più apprezzate del panorama nazionale.