L’Atletico Ascoli ritrova la via del gol

(Di martedì 1 ottobre 2024) Se contro la Fermana c’erano state tante difficoltà nelle finalizzazioni, nella sfida vinta contro la Recanatese, l’altra squadra retrocessa dalla Serie C,è stato decisamente straripante in fase offensiva. Trascinata dal ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi, autore di una doppietta, la compagine del Patron Graziano Giordani ha giocato con personalità passando quattro volte in vantaggio e rendendo vane le tre rimonte dei padroni di casa. Una gara bellissima, scoppiettante e ricca di emozioni e di gol. Il successo per 4-3 da una parte rende giustizia alla fase offensiva dei bianconeri di Mister Simone Seccardini, ma dall’altra dimostra qualche piccola crepa nata nel reparto arretrato solitamente arcigno e impenetrabile.