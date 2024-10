La Protezione civile s’insegna Premio all’impegno trentennale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Volontario delladal 1994, una lunga carriera tra emergenze e calamità naturali, il melegnanese Marco Nordio, ex insegnante di matematica ora in pensione, è fra i comunicatori e formatori dellache sono stati premiati dalla Regione Lombardia per la loro attività d’informazione e sensibilizzazione, nell’ambito del programma "Io non rischio". Il riconoscimento si riferisce, in particolare, a una recente attività nella scuola superiore Fiocchi di Lecco, dove il melegnanese ha contribuito a formare una ventina di ragazzi sui temi dei terremoti, delle esondazioni e degli incendi boschivi. Gli studenti sono quindi diventati essi stessi “ambasciatori“ della, trasferendo agli alunni di alcune scuole primarie le nozioni apprese dagli esperti.