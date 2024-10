La Pontida delle Pontide | la promessa di Luca Zaia ai pm di Open Arms

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si avvicina domenica 6 ottobre, il giorno del raduno di, il giorno in cui più che mai in precedenza la Lega si stringerà attorno al suo leader, Matteo Salvini, contro il quale pende una richiesta di condanna a sei anni nell'ambito del processo. La mobilitazione della Lega in vista dell'evento prosegue da settimane, con i gazebo allestiti nelle principali città italiane ogni weekend. Sul mitico pratone disono attesi ospiti d'eccezione, tra i quali il presidente ungherese Viktor Orban e il leader olandese Geert Wilders. Anche Marine Le Pen interverrà in video. Presente anche, il governatore del Veneto, che ha spiegato: "Quello di quest'anno sarà un raduno dimolto importante". E questo, ha aggiunto, per due ragioni: "Da una parte c'è il tema dell'autonomia, che voglio ricordare è un percorso a livello nazionale.