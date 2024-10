Julian Assange | Sono libero perché mi sono dichiarato colpevole di giornalismo L’Europa agisca per salvare la libertà d’espressione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Ho scelto lasull’impossibilità di ottenere giustizia. Voglio essere totalmente chiaro. Nonoggiil sistema ha funzionato.oggidopo anni di carcere midi“. Il fondatore di WikiLeaks,, parla per la prima volta in pubblico da quando è stato liberato alla fine del giugno scorso dopo aver trascorso gli ultimi quattordici anni nell’ambasciata ecuadoriana a Londra e poi detenuto nel carcere britannico di alta sicurezza di Belmarsh. La sua testimonianza davanti alla commissione affari giuridici e i diritti umani dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa comincia proprio da quel momento: da quando il padre di Wikileaks si è dovuto dichiarare “di cospirazione per ottenere e diffondere informazioni sulla difesa nazionale”.