Incidente ad Ariccia tra auto e autocisterna | donna ferita

(Di martedì 1 ottobre 2024) Scontro tra un’vettura e un’cisterna trasportante GPL in via Lega Latina. Intervengono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Questa mattina si è verificato un gravestradale ad, in via Lega Latina, che ha coinvolto un’cisterna trasportante GPL e un’vettura. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 8 e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario. All’arrivo sul luogo dell’, i Vigili del Fuoco hanno estratto laalla guida dell’, che è rimastanello scontro. Dopo essere stata liberata dalle lamiere, laè stata affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto. La sua condizione al momento dell’intervento non è stata specificata, ma le operazioni di soccorso si sono svolte con la massima tempestività per garantire la sua sicurezza.