Il Milan si sveglia tardi | sconfitta 1-0 a Leverkusen decide Boniface

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una, zero punti e un bagliaio di rimpianti pesantissimi. Questo il bilancio della trasferta delin Germania, nella tana del Bayer: i rossoneri hanno giocato una prima parte di gara ampiamente sottotono, con i tedeschi a dominare il campo e a collezionare occasioni, per poirsi soltanto una volta passato in svantaggio. Nel finale, la squadra di Fonseca avrebbe sicuramente meritato il pareggio, con diverse chance importanti sprecate, ma non è riuscita a trovare il gol che avrebbe dato il primo punto in questa Champions League. Il bilancio, al momento, resta così di due sconfitte in due partite.