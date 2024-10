Il ds Cicchi contro l’arbitro Ci mancano una rete e un rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Continuano le polemiche arbitrali in casa Civitanovese a margine della gara pareggiata (1-1) tra le mura amicheil Notaresco. Dopo le dichiarazioni a fine gara del patron Mauro Profili, a rincarare la dose è il direttore sportivo Claudio: "quelli di domenica – afferma il dirigente - sono due punti persi e non uno guadagnato: ci è stato annullato un gol e ancora mi domando il perché, abbiamo preso un palo e c’era unnetto su Spagna. Sottolineo l’aggettivo netto, dato che il giocatore è stato trattenuto in area di". Il riferimento è all’occasione del 2’ quando Spagna non arrivava alla conclusione dopo lo spizzata di Padovani. Ma forse non è il momento di cercare alibi.