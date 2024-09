Grande Fratello La maschera inizia a cadere | la critica degli inquilini a Lorenzo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024), gli atteggiamenti disuscitano polemica: irrompono Iago e Tommaso, Tommaso è stato al centro di una discussione nel corso della diretta dopo essersi allontanato da Mariavittoria. Glisi espongono sull’atteggiamento del giovane e poi l’attenzione si sposta su. Il concorrente risulta essere il piùto in Casa a causa dei suoi atteggiamenti scorretti. Leggi anche, l’intensa tra Shaila e Javier: il primo faccia a faccia Ecco cos’è accaduto in direttaascolta in una clip le dichiarazioni di Tommaso rilasciate in giardino nei suoi confronti.in diretta dichiara: “Dimmele adesso, che fai ti nascondi?”, Tommaso replica: “Si, la clip è dopo il gioco.