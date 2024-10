Edizioni BD presenta Hexagon Bridge – Orizzonti Obliqui di Richard Blake

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 1 ottobre 2024) La giovane Adley sfrutta i suoi poteri da sensitiva per cercare di riportare a casa i genitori, scomparsi anni prima all’interno di una misteriosa dimensione parallelaLa fantascienza “high concept” didiapproda in Italia grazie aBD!Il volume fa il suo debutto alla fiera di Roma Romics e arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online da martedì 8 ottobre. Quando la coppia di esploratori Jacob e Elena si ritrova intrappolata in una bizzarra dimensione parallela, la figlia chiaroveggente Adley, dotata di poteri psichici, si lancia in una rischiosa missione di salvataggio accompagnata dal robot senziente Staden. Decisi ad arrivare dove nessuno si è mai spinto, sulla loro strada incontreranno creature indecifrabili tra realtà in evoluzione, fino ad arrivare in un mondo al di là di ogni immaginazione.