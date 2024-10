È morta la Giustizia!

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giuseppe Arnò Con queste parole Alberto Sordi, ne “Il Marchese del Grillo”, si giustifica con Papa Pio VII per aver fatto suonare a morto le campane di tutta Roma, come accade solo quando muore un Papa. “Èla. Io avevo fatto un torto ad un povero falegname giudio ma sono riuscito, corrompendo a far condannare quel poveraccio solo perché lui povero e giudio e io ricco e cristiano “. Il Papa lapidario risponde: “Ricordati figliuolo, lanon è di questo mondo ma dell’altro”. Attraverso “Il Marchese del Grillo” il regista Mario Monicelli fa presa d’atto di una triste realtà.