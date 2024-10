Come rendere Joe Hendry un World Champion credibile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ebbene si, Joeha sconfitto Frankie Kazarian nel main event di TNA iMPACT guadagnandosi di diritto lo spot utile a divenire #1 contender al TNATitle in vista dello show più importante dell’anno per la federazione, Bound For Glory. Joe affronterà Nic Nemeth in quello che sarà un first time ever, ma anche un reale momento di verità . Dopo Slammiversary lo scorso luglio e dopo aver fallito a No Mercy la possibilità di vincere il titolo di NXT strappandolo dalla vita di Ethan Page, lo scozzese avrà tra le mani la possibilità definitiva e utile per consacrarsi divenendo campione del mondo di una federazione major per la prima volta assoluta in carriera. Il suo movimento potrà finalmente gioire? Joe riuscirà nell’intento? Io spero di no, o almeno non ora.