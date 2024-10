Clamoroso ritiro in Formula 1 | annuncio lampo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 1 ottobre 2024)in1: uno dei campioni di questo sport ha spiegato la sua situazione futura. L’è incredibile Stare dentro una macchina, rischiando la vita ogni weekend, perché di questo si tratta, gestire le pressioni che ci sono, e soddisfare quelli che sono gli obiettivi di una squadra, non è una cosa che possono fare tutti. La Red Bull di Sergio Perez (Lapresse) – Ilveggente.itAd un certo punto ci si stanca, si cominciare a pensare anche ad una vita fuori degli schemi prefissati. Si comincia a pensare al futuro. O almeno, per chiudere il discorso, sono molti i piloti che la pensano in questo modo. Ci sono altri, invece, che proprio non riescono a vivere una vita fuori da questo mondo. LaUno ti prende tutto: ti centrifuga dentro delle emozioni che non si possono dimenticare in breve tempo.