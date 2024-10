Cascina adibita a coltivazione di marijuana nel vicentino un arresto

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024) VICENZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Vicenza ha individuato e sequestrato unadi tre piani nei pressi di Monte di Malo (VI),a vero e proprio laboratorio per la, essicazione e confezionamento di. Le indagini si sono focalizzate su un ventottenne albanese che era stato notato anche da alcuni cittadini allarmati del suo continuo via vai presso la, apparentemente abbandonata. Attraverso mirati servizi di osservazione e pedinamento, i finanzieri hanno notato come effettivamente il sospettato fosse solito recarsi presso laa bordo di un furgone, anche di notte, dove in un caso veniva visto scaricare sacchi di terriccio e taniche di concime per piante.