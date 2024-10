Caos bus l’ennesimo ultimatum | Subito un piano di rilancio o iniziamo a parlare di dimissioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Jacopo Gozzi Non le ha di certo mandate a dire il sindaco Massimo Mezzetti, durante l’incontro di ieri con i vertici dell’azienda di trasporto pubblico Seta e di Amo, per fare il punto sulla situazione dei trasporti pubblici. All’appuntamento erano presenti anche il presidente della Provincia, Fabio Braglia e la presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri. Il confronto che, come ha fatto sapere Mezzetti, è stato "franco e acceso", è terminato con un ennesimo ‘’ nel quale il Comune ha stabilito alcune richieste categoriche. Dopo quello lanciato una settimana fa dall’assessore Paolo Zanca, si tratta appunto del secondo ‘’ dell’amministrazione nei confronti di Seta.