C sinistra | Borghi Iv ' pazienza dei forti contro ' Chigite' e veti Conte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Con il Movimento 5 stelle e i suoiserve ladei”. Lo ha detto il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite a Specchio dei tempi su Rainews24. “Abbiamo dato una risposta a una proposta fatta da Elly Schlein all'interno della direzione del suo partito dopo le elezioni europee: ‘basta, lavoriamo insieme per creare una alternativa al governo della destra'. Nella nostra assemblea di sabato abbiamo formalmente accettato la proposta di aprire un confronto, ma in Italia c'è chi è malato di ''. Una volta che si è stati a palazzo Chigi, talvolta ci si innamora di se stessi e si fa di tutto per tornarci".