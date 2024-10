Bidella soffoca con una merendina alunno 15enne la salva con la manovra di Heimlich

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una vicenda drammatica che stavolta per fortuna si è risolta con un lieto fine. È accaduto a Carrara, in Toscana, all’istituto Zaccagna Galilei. Venerdì 27 settembre ladella scuola, Consuelo Guidi, ha rischiato dire mentre mangiava una, visto che un boccone le ha ostruito le vie respiratorie. La donna ha iniziato a diventare cianotica. Ma a quel punto uno studente che era uscito dalla classe per andare in bagno, Niccolò Ricci, è intervenuto prontamente eseguendo la cosiddettadi Heinmich endole così la vita.Leggi anche: Crolla pezzo di soffitto a scuola, insegnantei suoi studenti Come ha fatto lo studente are la“La suami ha strappato alla morte, non smetterò mai di ringraziarlo. Niccolò è il mio angelo, mi hato”, ha dichiarato felice ladopo aver abbracciato lo studente.