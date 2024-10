ATP Pechino Carlos Alcaraz è tornato | sconfitto Medvedev in due set è in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)alza la voce! Lo spagnolo offre una prova di grande livello nella semidell’ATP 500 dibattendo Daniilcon il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. L’iberico ha ritrovato un’ottima condizione dopo le difficoltà della trasferta americana e affronterà inuno tra Bu e Sinner. I due cominciano bene al servizio, poi tra punti spettacolari ed errori, arrivano ben quattro break consecutivi, con entrambi i giocatori che non sono abbastanza incisivi con la prima di servizio, in particolareche ha spesso fretta con il dritto e finisce per andare fuori giri. La svolta decisiva arriva sul 5-5, con una serie di errori grossolani da parte del russo a inizio scambio per perdere il servizio addirittura a zero. Stavoltanon perdona e chiude per 7-5 il primo parziale.