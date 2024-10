AMADEUS PRECIPITA AL 28% | L’OPERAZIONE DISCOVERY ARRIVA CON 30 ANNI DI RITARDO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 1 ottobre 2024) La sensazione che il disastro era dietro l’angolo si è avverata. “Chissà chi è” conera partito male e la curva in calo appena finito “Cash or Trash” era un campanello di allarme. Allarme che stamattina è purtroppo suonato in tutta la sua potenza. Il game show di Nove èto a 590.000 telespettatori con il 2,8%, tallonato da “100% Italia” su Tv8 con il 2,4%. Se la prima settimana il game aveva un minimo tenuto per il traino degli antiquari di Paolo Conticini, ora con l’arrivo di “Don’t forget the Lyrics”, a sua volta un disastro all’1,8%, è franato.con, ovvero portare uno dei numeri uno della tv generalista sulle “nuove” tv, èta con 30di. Il panorama è totalmente cambiato.