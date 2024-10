Altro che stop all’invio di armi Leonardo continua con le forniture a Israele nonostante la guerra | 7 milioni nel solo 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sulleil governo ci ricasca. Dopo aver dichiarato che ogni esportazione di armamenti era stata sospesa il 7 ottobre e dopo aver rettificato, di fronte alle evidenze giornalistiche, spiegando che le spedizioni effettuate facevano parte di casi valutati singolarmente, dall’inchiesta pubblicata nel numero di ottobre di Altreconomia emerge che non è stata congelata alcuna fornitura, come dichiarato invece dai ministri Crosetto e Tajani, ehato a vendere i propri prodotti allo Stato ebraico,i bombardamenti a Gaza vadano avanti in maniera incessante, l’apertura di un nuovo fronte diin Libano e le operazioni “mirate” in Yemen, Cisgiordania e Iran.