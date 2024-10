Al via MARE DENTRO per i minori disagiati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSi invita alla conferenza stampa che si terrà, alle ore 9.30 di giovedì 3 ottobre, presso il Molo S.Eligio. nel corso della quale sarà presentato l’avvio del progetto “: laboratori velici e di arte marinaresca” di cui l’“ETS-APS Salpiamo” è l’ente gestore incaricato della conduzione delle attività. L’innovativo progetto, proposto dall’Ufficio Servizio Sociale Minorenni – Ministero della Giustizia (USMM Taranto) e finanziato dal Centro Giustiziale per la Puglia e la Basilicata, utilizza la navigazione a vela e, più in generale, l’esperienza del, come mezzo educativo e d’integrazione sociale; è destinato ad un equipaggio di settein “Messa Alla Prova” in carico all’USSM di Taranto che, già nei prossimi giorni, saranno coinvolti in uscite incon imbarcazione a vela.