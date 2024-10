Ada Alberti l’oroscopo di ottobre | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) Adadi: leper. Come ad ogni inizio del mese, la seguitissima astrologa di Mattino 5 News ci fa dono delle sue indicazioni stellari per sapere cosa ci aspetta negli ambiti di fortuna, amore e lavoro. Le sue, cucite su ognizodiacale, fungono da mappa per affrontare al meglio le sfide del quotidiano e per farci vivere in sintonia con gli astri. () Leggi anche: Matrimonio vip in Italia: le due famosissime si sono sposate Leggi anche: Meteo, torna l’estate (ma solo per poco): leper i prossimi giorni Ariete, Toro, gemelli:di AdaAriete: Questo periodo è caratterizzato da incontri e discussioni importanti. Sul fronte lavorativo, potrebbero presentarsi opportunità interessanti, ma nella sfera personale ci saranno delle turbolenze.