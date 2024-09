Violenza in zona stazione a Bologna Piantedosi annuncia | Più agenti in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Nuove forze e servizi studiati ad hoc, anche con pattuglie miste a piedi, per far tornare laun luogo vivibile. Li hati il ministro dell’Interno Matteo, a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza questa mattina in Prefettura. “Dal 1 gennaio 2023 al primo semestre 2024ha avuto un ripianamento complessivo dell'organico delle Forze dell'ordine”, ha spiegato. “Abbiamo assegnato più di 800 unità tra polizia e carabinieri, e se aggiungiamo la Guardia di finanza arriviamo quasi a mille.