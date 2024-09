Senato via libera in commissione alla sanatoria fiscale | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 - Arriva il ravvedimento speciale per incentivare ulteriormente le adesioni al concordato biennale. Il decreto legge Omnibus in cui è inserita laha incassato il viadelle commissioni Bilancio e Finanze del, in un'insolita seduta domenicale. Roberto Serra / Iguana Oggi il provvedimento approderà in aula dove il governo quasi sicuramente porrà la fiducia. Il pacchetto passerà poi in seconda letturaCamera, che ha già fissato per il pomeriggio di mercoledì 2 ottobre l'Aula. Tra gli emendamenti approvati, la misura più attesa è sicuramente il ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato: un nuovo tassello per rendere ancora più attrattivo il patto biennale con il Fisco riservato alle società e alle partite Iva, su cui il governo punta per reperire le risorse per estendere anche al ceto medio il taglio dell'Irpef.