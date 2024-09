Sciopero 30 settembre Trenord | orari e fasce garantite

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Oggi si preannuncia una giornata complicata per pendolari e viaggiatori in Lombardia. Per il 30è stato, infatti, indetto un nuovodei dipendenti di, organizzato dalle sigle sindacali Uilt Uil e Orsa Ferrovie. L’agitazione è stata confermata dal ministero dei Trasporti e segue altre recenti proteste, come quella dei lavoratori dell’Azienda Trasporti Milanesi (Atm), avvenuta il 20. Loè in corso dalle 3 di oggi, lunedì 30, e durerà fino alle 2 di martedì primo ottobre. Durante questa fascia temporale, il servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale potrebbe subire ritardi, cancellazioni o modifiche. La lunga percorrenza non sarà coinvolta dallo, ma i viaggiatori devono comunque prepararsi a possibili disagi. I treni dovrebbero circolare regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.