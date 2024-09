Samp spietata Il Modena cade al Braglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Più di quel che si è visto, probabilmente, non ci si poteva (o doveva) aspettare. Tuttavia, pur sottolineando un primo tempo coraggioso, giocato al netto delle difficoltà e promettente, al grido di "noi, contro tutti", resta la lezione che il calcio spesso insegna: ciò che concedi, lo paghi. E vedere ilsciogliersi, sotto i colpi dei top players delladoria nella ripresa ha lasciato un bel po’ di rammarico perché analizzare, nuovamente, alcune defezioni tecniche decisive e tutte nel giro di pochi minuti, rende l’idea di uno sport spietato. Gli errori, non guardano in faccia nessuno, i canarini ne hanno commessi tre e di fronte ai vari Coda, Tutino e compagnia poi, si fanno i conti. Le assenze erano (e saranno) pesantissime, sia chiaro. Sottil ha potuto girarsi in panchina e scegliere, quando era il momento di farlo. Bisoli, evidentemente, no.