Roma dal Campidoglio 100 milioni di euro per le opere in periferia

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – È stato presentato oggi inil “Piano per lepubbliche dei programmi urbanistici nelle periferie”, 100di(come dotazione iniziale) per sostenere una serie interventi nei programmi urbanistici dei territori più periferici di. Il Piano, che mancava da decenni, agisce in maniera coordinata su più fronti: Piani di zona, Piani di recupero urbano e le cosiddette Zone O e Toponimi (quartieri ex abusivi di). La ripartizione dei fondi In particolare il Piano prevede: circa 32destinati ai Piani di zona – materia su cuiCapitale torna a mettere ordine dopo anni – che permetteranno di portare a termine interventi fondamentali e attesi di urbanizzazione primaria e secondaria: in alcuni quartieri, si tratta di illuminazione pubblica, marciapiedi, rete potabile, rete fognaria.