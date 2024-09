Padova il presidente Peghin lancia un appello ai tifosi biancoscudati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildel, Francesco, in vista del derby del 6 ottobre presso lo stadio Euganeo contro il Vicenza, cerca di ricucire lo strappo con iloro un. “Chiedo una tregua aiperché la loro presenza aiuti la squadra a restare in vetta alla classifica. Una tregua almeno per questo derby. Mi è capitato recentemente di avere informalmente un dialogo anche con un paio di esponenti della curva: il loro grande motivo di frustrazione è lo stadio, che io per primo non amo. Anche noi come società calcistica siamo vittima di questa situazione e ne stiamo pagando le conseguenze, anche economiche. Capisco meno iche attaccano ferocemente le scelte della società . Sarebbe stato bello vincere sabato, però mi è piaciuta la reazione della squadra.