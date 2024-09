Ospedali in Piemonte rieccoci al punto di partenza | il Pd dovrebbe chiederne conto a Cirio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il gioco dell’oca degli-chimera delsi arricchisce di una nuova puntata: tre anni di proclami, progetti, incarichi e fiumi di denaro spesi, dirigenti rimossi e altri dimessi,ora alla casella di. Due giornali online, Lo Spiffero di Torino e La Guida di Cuneo – a seguire La Stampa – hanno informato i lettori che i nuovidel Santa Croce di Cuneo e quello dei Ss. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria non saranno più realizzati con l’apporto dei privato. Questo perché le proposte di partenariato, a partire da quella di Cuneo della Società Inc del Gruppo Dogliani, presentata nel maggio 2022, non sarebbero economicamente sostenibili.