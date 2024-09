Niente aumenti sulle pensioni di ottobre e false speranze | insorgono i contribuenti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lediavrebbero dovuto subire un incremento grazie alla rivalutazione, ma l’accredito delle somme aggiuntive slitterà. Ogni anno, lesono rivalutate alla luce del tasso di inflazione registrato dall’ISTAT. Si tratta di un’occasione per rimodulare la cifra degli assegni e ottenere un importo più alto. In totale, saranno 16 milioni i pensionati che riceveranno glirivalutazionedi(informazioneoggi.it)Gli interessati speravano di trovare le maggiorazioni sul cedolino del mese dima, purtroppo, sono rimasti delusi.né arretrati verranno erogati, per quale motivo? L’INPS ha comunicato che, al momento, non ci sarà alcun ricalcolo generale delle, ma bisognerà attendere gli effetti del taglio del cuneo fiscale con la prossima Legge di Bilancio.