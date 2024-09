Naomi Campbell non è Ferragni e se ne fotte della tirannia dell’intimità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per spiegare perché l’inciampo diè probabile non divenga il declino di Chiara, è necessario partire da Boris Johnson. Anzi no, da Kate Middleton. Anzi no, da Teri Hatcher. Nell’aprile del 2006, “Desperate Housewives” è alla fineseconda stagione, ed è il prodotto televisivo del momento in un modo che è difficile da far capire a chi sappia leggere il mondo solo con gli strumenti di due decenni dopo, quando di prodotti televisivi del momento ce ne sono una cinquantina l’anno.