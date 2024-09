Medioriente Netanyahu agli iraniani | Israele è con voi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminha diffuso un messaggio video rivolto direttamente al popolo iraniano, affermando che“è al vostro fianco”. “Ogni momento che passa, il regime vi sta portando più vicino all’abisso – ha spiegato – quando l’Iran sarà finalmente libero, e quel momento arriverà molto prima di quanto la gente pensi, tutto sarà diverso. I nostri due popoli antichi, il popolo ebraico e il popolo persiano, saranno finalmente in pace. I nostri due paesi,e Iran, saranno in pace”.ha poi invitato i cittadinia non lasciare “che un piccolo gruppo di teocrati fanatici distrugga le vostre speranze e i vostri sogni”. “So che non supportate gli stupratori e gli assassini di Hamas e Hezbollah, ma i vostri leader sì – ha concluso– meritate di meglio. I vostri figli meritano di meglio.è con voi”.