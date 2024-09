Maltempo nonna e nipote dispersi nel Pisano | trovato corpo di donna

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) I vigili del fuoco e i volontari che da lunedì scorso, nel, nelle campagne del comune di Montecatini Val di Cecina stanno battendo palmo a palmo la zona in cui è esondato il torrente Sterza per cercare una turista tedesca e il suo nipotino di 5 mesi, hanno rinvenuto oggi il cadavere di unaa circa 6 chilometri di distanza dal punto in cui la piena aveva travolta lae il bambino trascinandoli via. Ancora non è stato identificato ufficialmente ilma i soccorritori ritengono molto probabile che si tratti proprio della turista tedesca.