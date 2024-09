LIVE Cobolli-Medvedev 2-3 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | resta in scia il romano nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE LADI SINNER-LEHECKA NON PRIMA DELLE 13.00 40-40 Niente amici non c’è verso. Mette sempre la prima sulle palle break poi comanda e fa punto il russo. 40-A Clamorosa risposta vincente lungoriga di dritto! 40-40 Non ci credo. Ace (3°). 40-A Riga con la seconda, rifa con il rovescio dopo il servizio, riga con il recuperosi ribella alla sorte, attacca di dritto e conquista la 4a palla break! 40-40 E vabbé, servizio e dritto. 40-A Tiene alla grande da fondo, alla fine c’è l’errore di dritto in spostamento del russo! PALLA BREAK! 40-40 Non definitivo l’attacco di, passa con il dritto in due tempi! 40-30 Brutto slice in rete di. 30-30 Noo ha preso la riga con il rovescio dopo il servizio il russo.