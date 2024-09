La madre di Fedez contro Selvaggia Lucarelli | esplode la lite social dopo gli arresti nella curva del Milan

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sabato 29 settembre,ha inaugurato a Roma una casa destinata a ospitare bambini affetti da malattie oncologiche e le loro famiglie, realizzata grazie alla ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia. Poi è giunta la notizia dell’arresto di diversi individui, tra cui Christian Rosiello, la sua guardia del corpo, e il suo amico Luca Lucci, noto come il Toro, un ultras delappartenente allaSud. Questo è avvenuto in seguito a un’inchiesta della procura dio, che ha scoperto presunti legami di un’associazione a delinquere nelle curve dele dell’Inter, con illlo di parcheggi, biglietti e servizi di ristorazione allo stadio Meazza. Tra i fermati c’è anche Islam Hagag, chiamato «Alex Cologno», anch’egli molto legato al rapper (che non risulta coinvolto nell’indagine).