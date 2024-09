Inchiesta ultras patto di non belligeranza tra curve Inter e Milan al fine di conseguire profitto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dalle indagini che hanno portato agli arresti dei capidiemerge anche “ildi nonfra le due tifoserie organizzate, a prima vista connesso ad una tranquilla gestione della vita di stadio ma, a ben vedere, caratterizzato da legami fra gli apicali esponenti dellealdi, in un contesto in cui la passione sportiva appare mero pretesto per governare sinergicamente ogni possibile introito che la passione sportiva vera, quella dei tifosi di calcio, genera”.