Inchiesta ultras il procuratore FIGC Chinè chiede gli atti alla Procura di Milano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si muove la giustizia sportiva dopo l’giudiziaria disulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve di Inter e Milan, che ha portato stamna a diciannove misure cautelari nei confronti di esponenti. Come riporta l’ANSA, ilfederale della, Giuseppe, sta infndo in queste ore ai pm delladella Repubblica dil’ordinanza di custodia cautelare e glidi indagine non coperti da segreto. L’intento é verificare eventuali condotte “rilevanti” per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati. Le due squadre non sono indagate sotto il profilo penale nell’ambito dell’sui giri delle curve milanesi., ilglidiSportFace.