Il procuratore capo di Milano | Da Inzaghi a Calabria calciatori e dirigenti sono sudditi degli ultras

(Di lunedì 30 settembre 2024) Questa è una intercettazione di unche affiora dalle indagini della Procura di, citata dalMarcello Viola nella conferenza stampa sugli arresti per gli affari “sporchi” trae organizzazioni criminali: “Non ce ne importa proprio nulla della campagna acquisti, non mi importa nulla della squadra, non faccio le cose per lo striscione, non me ne frega proprio niente, nessuno lavora per il popolo. Volete andare in curva a cantare, a me non interessa, se io lo faccio deve esserci un rientro economico“. E’ una dichiarazione d’intenti che andrebbe opposta ogni volta, in automatico, che le retorica del “dodicesimo uomo in campo” rispunta fuori, con tutta la sua melmosa inconsistenza. “Nessuno lavora per il popolo”. “Se vado in curva a cantare deve esserci un rientro economico”. Non si può generalizzare? Si può eccome.