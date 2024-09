Guerra Medio Oriente | Israele entra in Libano cambiamenti programmazione TV

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'escalation del conflitto trae ilsegna un nuovo capitolo nella già tesa situazione in. Dopo giorni di tensione crescente,ha lanciato un attacco diretto su Beirut, colpendo il quartiere di Kola e uccidendo tre membri del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Si tratta del primo raid israeliano che colpisce la capitale libanese, superando la solita periferia sud, un evento che sta destando grande preoccupazione nella comunità internazionale. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti,ha avviato operazioni terrestri limitate in, mirate specificamente a distruggere le infrastrutture di Hezbollah. Washington ha precisato che non si tratterebbe di un'invasione su larga scala, ma di azioni circoscritte, per ora, volte a neutralizzare le postazioni strategiche del gruppo sciita libanese.