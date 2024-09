Commercio export agosto +08% su mese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 10.47 Adl'interscambio commerciale con i paesi extra Ue a 27 segna +0,8% per l'e +0,3% per l'import rispetto a luglio. Lo stima l'Istat.L'aumento delle esportazioni è spinto dalle vendite dei beni di consumo durevoli (+12,7%) e non durevoli (+5,8%). Su base annua l'segna -7,4%, a causa del calo delle vendite di energia (-38%) e beni strumentali(-21,8%).L'import registra un -6,5% per il calo degli acquisti di energia (-20,5%). Saldo commerciale positivo a +2.687 mln (era a +3.081 mln ad2023).