Christian Rosiello | il bodyguard di Fedez è stato arrestato

(Di lunedì 30 settembre 2024)dovrà assumere un nuovoperché il suo, tale, èarrequesta mattina in un’operazione che ha coinvolto i capi ultrà di Milan e Inter. In manette sono finite ben 19 persone. L’accusa è quella di estorsione “con l’obbligo di pagare il pizzo nei confronti di chi gestiva la vendita di bevande e i parcheggi fuori dallo stadio San Siro di Milano“. Il nome diera già salito alle cronache lo scorso aprile in occasione del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. I due, immortalati dalle telecamere e riconosciuti dal portiere, non sono però stati denunciati perché Cristiano Iovino ha preferito non sporgere denuncia. In quelle settimane si è parlato di accordo economico di migliaia di euro in cambio del silenzio.