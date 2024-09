Barcolana al via venerdì 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 30 settembre 2024) È tutto pronto per l’edizione 56 di, al viacon oltre trecento appuntamenti, che culmineranno il 13nella regata più grande del mondo, quest’anno all’insegna del motto “Energie Positive”. L’evento è stato illustrato oggi dagli organizzatori, la Società Velica di Barcola e Grignano con il presenting partner Generali, che per questa edizione ha potenziato la propria presenza “a bordo” di, in particolare puntando sullo sviluppo del progetto “Women in Sailing by Generali e”, nato nel 2019 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione nel mondo della vela attraverso il trofeo assegnato al primo equipaggio con una donna nel ruolo di skipper a tagliare il traguardo e con una serie di iniziative di sensibilizzazione.